الجماهير للاعبي الزمالك: كفاية استهتار وحسوا بقيمة النادي

تعرض فريق الزمالك للخسارة أمام نظيره إنبي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز



و سادت حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء بسبب ضعف المستوى الذي ظهر بة نادي الزمالك أمام نادي إنبي



و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع راي الجماهير البيضاء حول اللقاء و اسباب الخسارة



و جائت بعض الاراء كالاتي



حيث قال عمر " الفرقة شطبت كورة و لازم الادارة تدخل و تفرض عقوبات مادية بسبب تدهور المستوى



و اضاف طارق " الزمالك كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ، يجب الاعتماد على الناشئين بدل من هؤلاء اللاعبين



و قال مصطفى " الزمالك يجب ان يدرك انة خرج من كل البطولات ، لازم يصالحوا الجماهير بالدوري