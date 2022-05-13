رسالة ماجستير تناقش دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب العُماني.. صور

حصل الباحث سليمان بن سيف بن علي المنعي، على درجة الماجستير في علم الاجتماع من كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير ممتاز، حيث جاءت رسالته تحت عنوان «دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب العُماني بالسياسات العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - دراسة ميدانية».

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتورة دينا أبو العلا، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة «مشرفاً ورئيساً»، والدكتورة نهلة الحوراني، أستاذ مساعد العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة «مناقشاً وعضواً»، والدكتور بسام رزق، أستاذ مساعد علم الفرد بمعهد الخدمة الاجتماعية جامعة الدلتا «مناقشاً وعضواً».



وأوصت الدراسة بالعمل على نشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور وأثر شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية شخصياتهم وإرشادهم إلى الاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي، وضرورة توعية الأفراد من قبل الجهات المسؤولة على إدراك إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي وحثهم على استثمار الوقت فيها بالاتجاه الصحيح.

كما أوصت بضرورة أن تُبدي شبكات التواصل الاجتماعي اهتماماً أكبر بقضية المشاركة السياسية والمعرفة السياسية للشباب، وتوعيتهم بأساليب تمتلك عوامل الجذب والموضوعية والصراحة في التناول والمعالجة وبما يزيد الثقة والمصداقية فيما تقدمه هذه الوسائل من مواد وموضوعات سياسية، وترسيخ أُسس الديمقراطية والعدالة في محتوى المقررات الدراسية ومناقشة آراء الطلاب حول هذا المحتوى.



وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تعريف الشباب وتثقيفهم بمبادئ السياسات العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الحرية في إبداء الرأي في أمور المجتمع واحترامهم الرأي الاخر في الحوار والمناقشات، والاهتمام بفئات الشباب المختلفة ومعرفة قضاياهم لرسم سياسات تساعد في الاستفادة منهم بالصورة المطلوبة، وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة القضايا الوطنية من خلال توجيه الرأي العام.

كما أشارت التوصيات إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة من خلال تنظيم ندوات تثقيفية وتوجيهية بشكل مستمر، وتشكيل برلمانات جامعية مصغرة عقب انتخابات الاتحادات الطلابية تكون منبراً ديمقراطياً للتعبير عن الرأي واتخاذ القرارات السليمة بشأن الأنشطة الطلابية المختلفة، وعقد مزيد من الندوات والمؤتمرات العلمية التي تناقش الإعلام الجديد وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في تطور المجتمعات ورقيها سياسياً واجتماعياً، و إجراء دراسات تتناول التسلسل الزمني لدور الإعلام بشكل عام في التغيير السياسي، ومقارنته بدور شبكات التواصل الاجتماعي.

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