أقل من 30 ألف دولار.. فيسكر تكشف عن أسعار أوشن الكهربائية

كشفت شركة "فيسكر" الأمريكية للسيارات ، التي نشأت من رماد سيارة أن طرزها "فيسكر أوشن" من المقرر أن يدخل مرحلة الإنتاج الجماهيري في نوفمبر 2022. وبينما لا تزال هناك تسعة أشهر على تسليم العلامة التجارية لأول سيارة لها من "فيسكر أوشن" الكروس أوفر متداخلة الأوجه، فقد أعلنت بالفعل أن الطراز الثاني "فيسكر بيير" سيتم طرحها للبيع في المعارض وصالات العرض بحلول عام 2024، بسعر يبدأ من 29900 دولار، وبالتالي تكون أقل من أوشن.

فيسكر بيير

اختارت فيسكر اسم pear اختصارا لجملة Personal Electric Automotive Revolution أي ثورة السيارات الكهربائية وستكون من السيارات المدمجة تتسع لخمسة ركاب كروس أوفر تقع أسفل أوشن في التشكيلة، تعد فيسكر أن تكون بيير "بطريقة ونظام ضبط السهل الممتنع، وقيادة رياضية ، مع مساحة تخزين ذكية، وتركيز على أولويات الصناعة".

فيسكر بيير



بينما سيتم بناء فيسكر أوشن بواسطة منشأة Magna Steyr في النمسا ، تشارك فيسكر شركة تصنيع الإلكترونيات التايوانية Foxconn لإنتاج بيير. ستقوم شركة فوكسكون ببناء بيير في ولاية أوهايو في مصنع التجميع بمنطقة Lordstown الذي اشترته فوكسكون الخريف الماضي. وقع الاختيار على فوكسكون أيضا لبناء شاحنة البيك أب الكهربائية المنتظرة من فيسكر في منشأة لوردز تاون في أوهايو.

تقول فيسكر إن عمليات تسليم العملاء سيارة بيير ستبدأ في عام 2024 ، وتخطط لإنتاج ما يصل إلى 250 ألف وحدة سنويًا كحد أدنى. تقبل فيسكر الحجوزات على بيير من الآن، ويحتاج العملاء المهتمين إلى وضع 250 دولارًا للحجز الأولى و 100 دولار لتأكيد الحجز في تاريخ لاحق.

