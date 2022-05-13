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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس الاجتماع الأسبوعي لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية .

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 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة والمهندس عادل عبداللطيف نائب رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الزراعة والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء وبعض مديري الإدارات بالديوان العام.
واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - تقرير دار الهندسة الجهة الاستشارية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وتم مناقشة نسب التنفيذ بالمشروعات بكافة قرى ومراكز المحافظة المستهدفة مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال لتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع لتذليل العقبات.
ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال بمشروعات رفع الكفاءة بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن استكمال أعمال المشروعات "انشاء جديد وإحلال وتجديد" بكافة القطاعات وتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال بمختلف مراحل التنفيذ للتأكد من جودة الأعمال التي يجرى تنفيذها وعمل تقرير اسبوعي بموقف تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.
وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتى تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروع بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 140 مشروع بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 88 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة مليار و134 مليون جنيه ، والتضامن الاجتماعى 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات حتى الان بلغت 1154 مشروع بتكلفة اجمالية 20 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات حياة كريمة أعمال المبادرة الرئاسية الرئيس السيسي

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