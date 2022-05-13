طالب بمدرسة الضبعة النووية: وصلت لمرحلة تفكيك الحاسب الآلي وتركيبه مرة أخرى

كشف محمد هاني طالب بالصف الرابع قسم الإلكترونيات بمدرسة الضبعة النووية، المرحلة العلمية التى وصل إليها خلال الدراسة.



ويقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة من داخل مدرسة الضبعة النووية.

وأوضح هانى أنه وصل لمرحلة تفكيك الحاسب الآلي وتركيبه مرة أخرى وإجراء صيانة له وكذلك الهواتف والأجهزة النقالة.

وتحدث عن المعلومات التى يعرفها عن مفاعل الضبعة النووى قائلا:" المفاعل يعمل بقدرة 4800 ميجاوات ويتكون من 4 محطات كل واحدة تعمل بقدرة 1200 ميجاوات".

رئيس قسم الكهرباء

وكان قال علي فضل رئيس قسم الكهرباء بمدرسة الضبعة النووية، أنه يتم تنظيم رحلات للطلبة إلى المفاعل النووي وهيئة الطاقة الذرية.

وأوضح رئيس قسم الكهرباء أن أعمال السنة في المدرسة تكون من بناءا على السلوك وانضباط الطالب والتزامه بارتداء زي العمل الرسمي والاجتهاد فى المهام المكلف بها، لافتا إلى أن الطلاب يتمتعون بإقامة كاملة داخل المدرسة.

ولفت إن عوامل أمان المفاعل النووي تعتمد على أكثر من مصدر للتيار الكهربي، بسبب التغيرات المناخية التي قد تطرأ فجأة مثل غياب الشمس وتعذر تخزين طاقة كهربائية.