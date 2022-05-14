بعلامة نمبر وان.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عدة صور وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر محمد رمضان بجانب سيارته وهو يشير إلى علامة نمبر وان وعلق قائلا: جمعة مباركة.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.