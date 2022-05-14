عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعلامة نمبر وان.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

صدى البلد

شارك الفنان  محمد رمضان  جمهوره عدة صور وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى  إنستجرام.

وظهر محمد رمضان بجانب سيارته وهو يشير إلى علامة نمبر وان وعلق قائلا: جمعة مباركة.

أيمن سلامة: محمد رمضان ملك الترسو الآن.. وجمهور الصفوة قد لا يتقبله

محمد رمضان ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

 

أحدث أعمال محمد رمضان صور محمد رمضان اعمال محمد رمضان أزمة محمد رمضان اطلالات محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

ترشيحاتنا

ما سبب تسمية النصابين بالمستريح؟.. قصص وحكايات من قاع الفقر الي الثراء

أوكرانيا: نعمل على إخراج كل المقاتلين من آزوفستال

وزير الأوقاف: أين صوت ما يُسمّي بالعالم الحر ومنظماته الحقوقية

تصفيات أمم إفريقيا.. موعد أول مباراة لـ منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال

طريقة عمل المبكبكة الليبي .. مكرونة شهية لا تقاوم

قبل الحكم بـ 24 ساعة.. نص التحقيقات والتحريات في قضية التخابر مع داعش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ