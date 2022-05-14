الإمارات تطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في مقتل ابو عاقلة

أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، معربة عن تعازيها الحارة لأسرة الفقيدة وزملائها.

وأكدت الإمارات في بيان رسمي صدر عن البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، تأييدها الدعوات التي تطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في مقتلها، داعية لتوفير الحماية للصحافيين تماشياً مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وشددت على الحاجة لضمان تحقيق المساءلة في القضية.

ودعت الإمارات إلى التهدئة وضبط النفس لتتمكن عائلة الفقيدة وزملائها من الحداد عليها بسلام وكرامة.