عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في مقتل ابو عاقلة

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، معربة عن تعازيها الحارة لأسرة الفقيدة وزملائها.

وأكدت الإمارات في بيان رسمي صدر عن البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، تأييدها الدعوات التي تطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في مقتلها، داعية لتوفير الحماية للصحافيين تماشياً مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وشددت على الحاجة لضمان تحقيق المساءلة في القضية.

ودعت الإمارات إلى التهدئة وضبط النفس لتتمكن عائلة الفقيدة وزملائها من الحداد عليها بسلام وكرامة. 

اتحاد الصحفيين العرب يطالب بتحقيق دولي في استشهاد شرين أبو عاقلة

دكتور قانون دولي: مقتل شيرين أبو عاقلة جريمة مكتملة الأركان

الامارات الأمم المتحدة القانون الدولي القانون الإنساني الدولي تحقيق دولي استشهاد شرين أبو عاقلة شرين أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

موضوعات متعلقة

المدرسة العليا للصحافة بباريس: إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على دفعة دراسة الماجستير

مشهد صادم.. الأمم المتحدة تدين اعتداء إسرائيل على جنازة شيرين أبو عاقلة

ترشيحاتنا

الإسماعيلي: لا يوجد لاعب قادر على تعويض مجدي والمحمدي حال رحيلهما

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

التعليم: لا شكاوى من الجزء المقالي بامتحان كيمياء أولى ثانوي

وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الدولي لإدارة المخلفات بامريكا

صياد فرنسي يصمم غواصة على شكل سمكة قرش ليغوص بها في الماء

ما هي الأيام البيض في شوال؟ اعرف موعدها وفضل صيامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ