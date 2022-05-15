نقل أنغام للمستشفي بعد تعرضها لوعكة صحية .. صورة

كشفت راندا رياض ؛ مديرة أعمال الفنانة أنغام عن تعرض الأخيرة لازمة صحية دخلت على إثرها المستشفي .

وكتبت راندا رياض " الف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا احلي نونو في الدنيا ".

أنغام تحقق ٤ مليون مشاهدة باغنيتها الجديدة :



حققت المطربة أنغام نجاحًا كبيراً بأحدث أغنياتها التي طرحتها من 4 أيام، والتي تحمل عنوان «لوحة باهتة»، حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة محتلة المركز السابع، وحصدت مليونًا و300 ألف مشاهدة.

«لوحة باهتة» من كلمات نادر عبدالله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدًا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتي أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.