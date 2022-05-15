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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب استماعه لأغنية مصرية فى شوارع باريس.. شريف مدكور : مش مصدق

صدى البلد

علق الاعلامى شريف مدكور ،استماعة  اغنية شيك شاك شوك فى شوارع باريس ونشر فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  انستجرام . 

 

وعلق شريف مدكور “ شيك شاك شوك وصلت شوارع باريس و الناس بترقص عليها في الشارع 🕺🕺🕺 مش قادر استوعب اللي انا بشوفه ”.

 

يذكر أنه حل الإعلامي شريف مدكور، ضيف في برنامج " نجوم السما " المذاع على قناة " أون اي ".

وكشف شريف مدكور عن حبه لخوض التجارب الجديدة والمغامرة باستمرار، مردفا:" بعيش الوقت وبحب أعيش المغامرة بدون ما أفكر".

وتحدث شريف مدكور، عن حبه لمحافظة الإسماعيلية، مضيفا:" حاولوا تزوروا محافظة الإسماعيلية لانها من أجمل المحافظات في مدن القناة وكان نفسي نكون في الصيف عشان أروح بقفصين مانجا".

وأكمل مدكور:" زيارة الاسماعيلية كانت هتكمل بأكلة سمك ومانجا، متابعا:" بحب أهالي الإسماعيلية ونفسي اكل سمك هنا وأحلي بمانجا".

شريف مدكور الإعلامي شريف مدكور محافظة الاسماعيلية الاسماعيلي

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