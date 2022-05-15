عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

احتفل عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني ، بعيد ميلاد ابنته ، ونشر عدة صور تجمعه بها عبر حسابة بموقع انستجرام .

وكتب الحضرى “ أحلى و أجمل و أرق بنوتة أول فرحتي بنتي و صاحبتي كل سنة وانتي اغلى حاجة في حياتي و العمر كله ليكي يا قلبي وانتي منورة حياتنا و رينا يخليكي ليا و اشوفك دايما اسعد واحدة في الدنيا يا شاهي يا قلب بابا ”.

ويذكر ان عبر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لـ منتخب مصر، عن سعاداته باستمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى بالجهاز الجديد للمنتخب الوطني.

كان عصام الحصري صرح خلال الساعات الماضية، بأن العمل 7 أشهر مع كيروس كيروش يعادل 15 سنة في التدريب، لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير وسيستفيد أيضا من إيهاب جلال المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

وقال كيروش لـ"صدى البلد" ردا على تصريحات الحضري: "عصام الحضري صديق جيد لي، أنا سعيد باستمراره في منصبه بالجهاز الفني لمنتخب مصر".