نانسي عجرم تحيي حفلا فى قبرص.. 4 يونيو

تحيي المطربة نانسي عجرم حفلا غنائيا يوم 4 يونيو المقبل فى قبرص، وذلك ضمن خططها فى حفلا الصيف، ومن المقرر أن يقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

كما تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وشاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وبدت نانسي عجرم بإطلالة عصرية، مرتدية فستان بني وبالطو من نفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من الماكياج الجذاب المرتكز على الألوان الترابية.

كليب ما تعتذر لـ نانسى عجرم

كانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت مؤخرا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".