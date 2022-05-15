عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تحيي حفلا فى قبرص.. 4 يونيو

نانسى عجرم
نانسى عجرم

تحيي المطربة نانسي عجرم حفلا غنائيا يوم 4 يونيو المقبل فى قبرص، وذلك ضمن خططها فى حفلا الصيف، ومن المقرر أن يقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا. 

كما تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وشاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وبدت نانسي عجرم بإطلالة عصرية، مرتدية فستان بني وبالطو من نفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من الماكياج الجذاب المرتكز على الألوان الترابية.

نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير

باللون البني.. نانسي عجرم تتألق من أحدث جلسة تصوير

كليب ما تعتذر لـ نانسى عجرم 

كانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت مؤخرا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

نانسي عجرم اخبار نانسي عجرم المطربة نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم اعمال نانسى عجرم Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

موضوعات متعلقة

يوم ميلاد.. جنات تطرح ديو غنائيًا جديدًا مع طلال سلامة

أخبار الفن.. يسرا تظهر مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة.. نجوم الفن يهنئون محمد بن زايد على رئاسة الإمارات

الكاثوليكي للسينما يكرم اسم النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز

كريس روك ساخرا من صفعة ويل سميث: استعدت معظم سمعي

نجوم الفن يهنئون محمد بن زايد على رئاسة الإمارات

‏وفق الله صاحب السمو.. أصيل أبو بكر يهنئ محمد بن زايد على رئاسة الإمارات

رامي الطمباري: رؤوف عبد العزيز له نظرة مختلفة في الممثل.. فيديو

سمعا وطاعة سيدي.. أحلام الشامسي تهنئ محمد بن زايد على رئاسة الإمارات

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل نحن مُلزمون باتباع الآراء الفقهية أم من حقنا الاجتهاد؟ علي جمعة يجيب

أخبار التكنولوجيا|أفضل الطرق لـ ضبط سطوع الشاشة على ويندوز 10.. كيفية استرجاع رسائل البريد الإلكتروني في Gmail بعد حذفها

الري: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي وتطوير المنظومة في 60 ألف فدان بالقليوبية

أبو الهول يشارك محمد صلاح الترند.. هل نام الحارس الأمين فعلا؟|القصة كاملة

كندأ تأمل في تصديق سريع..الناتو: انضمام فنلندا والسويد سيكون "بشكل بناء"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ