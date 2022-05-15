تاريخ واحد ومصير واحد ..رئيس مجلس النواب يهنئ الشيخ محمد بن زايد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيَّان ، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وجاء في نص برقية التهنئة :"يطيب لي أن أهديكم - سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري خالص التهنئة القلبية وأزكى الأمنيات الطيبة، لحوزكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، وهي ثقة صادفت أهلها، لتقلد هذا المنصب الرفيع، ولتكونوا خير خلف لخير سلف.

وأردف رئيس مجلس النواب: "اننا في مصر نسمع فنسعد في مصر لارتقاء بلدكم الشقيق أعلى مراتب التقدم والرخاء، فما بيننا كثير ومتين، بيننا تاريخ واحد، ومصير واحد، وعقيدة واحدة."

وتابع : "كما أننا في مصر لا ننسى مواقف بلدكم الشقيق المؤيدة والمؤازرة لها في أفراحها وأطراحها، والتي بدأها الراحل العظيم حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على دربه ونهجه في حب مصر والوفاء لها أبناؤه الكرام."

واأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي نحن على يقين من أنكم ستعملون جاهدين مع شقيقكم الرئيس عبد الفتاح السيسي - كما العهد بكم - على تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين بلدينا الشقيقين من أجل صالح شعبينا.

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته :"داعيين المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد المستحقين حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه."