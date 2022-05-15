جبالي يهنئ نظيره الإماراتي بتولي الشيخ محمد بن زايد للرئاسة

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، -اليوم - برقية تهنئة إلى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد "بالإجماع "صاحب السمو الشيخ /محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجاء في نص برقية التهنئة :" أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية ولشعب الإمارات الشقيق على انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد "بالإجماع" لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً لسموه التوفيق والسداد واستكمال مسيرة التطوير والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة، داعياً الله عز وجل أن يعينه على تحقيق جميع تطلعات شعب الإمارات الشقيق."