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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء: مصر مرشحة أن تكون مركزا لإنتاج الطاقة المستقبلية من الهيدروجين الأخضر

مدبولى
مدبولى

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، إن مصر إحدى الدول المرشحة أن تكون مركز كبير جداً لإنتاج الطاقة المستقبلية وهى الهيدروجين الأخضر  والأمونيا الخضراء.

 

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمة المذاعة فى مؤتمر اليوم، أننا وقعنا مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية التى تعاهدت أنها خلال 10 سنوات أو أقل ستضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار فى مصر.

 

وأشار إلى أن كل ذلك حتى تصبح مصر مركزا لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر،  ونحن كدولة وضعنا هذه النوعية من المشروعات بحزمة المشروعات التى تتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال  الفترة القادمة.

مصطفى مدبولي مصر الأمونيا الخضراء الهيدروجين الاخضر طاقة الهيدروجين الأخضر

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