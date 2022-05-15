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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجدد آمال ليفربول.. وست هام يعطل مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 في الدوري

مانشستر سيتي ضد وست
مانشستر سيتي ضد وست هام

تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره وست هام 2-2 في المباراة التي أقيمت على استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح جاردو بوين التسجيل لفريق وست هام في الدقيقة 24، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 45.

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قلص جاك جريليش النتيجة لصالح لفريق مانشستر سيتي، بتسجيل هدف السماوي الأول في الدقيقة 47.

وسجل فلاديمير كوفال هدف وست هام، هدفا بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 2-2.

أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 85.

وبات فريق مانشستر سيتي مطالبا بالفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة لحسم لقب الدولي الإنجليزي رسميا، بينما التعادل أو الهزيمة مع فوز ليفربول بالمباراتين المقبلتين أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون، يعني تتوج النجم المصري محمد صلاح ورفاقه بلقب البريميرليج.

ورفع مانشستر سيتي رصيد إلى 90 نقطة في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما وصل وست هام للنقطة 56 في المركز السابع.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع :  فرناندينيو - كانسيلو - لابورت - زينشينكو.

خط الوسط : رودريجو - دي بروين - برنادو سيلفا.

خط الهجوم : رياض محرز - جاك جريليش - خيسوس.

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي رياض محرز ليفربول محمد صلاح

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