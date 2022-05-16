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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر .. كايي موديل 2022 من فئة الكروس اوفر |صور

جديد في مصر .. كايي
جديد في مصر .. كايي موديل 2022 من فئة الكروس اوفر

يواصل الصانع الصيني من تألقة داخل السوق المصري عبر علامة تجارية جديدة تحمل اللقب كايي، والتي يرجع تاريخ تأسيسها للعام 2014، وهي جزء من العلامة التجارية الصينية الشهيرة "شيري"، وتعتبر السيارة كايي X3 هي احدث اصدار يقدمة الصانع الصيني بالسوق المحلي من فئة الكروس اوفر.

 كايي X3 موديل 2022 

تعتمد السيارة كايي X3 موديل 2022 على محرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانا، و 143 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.6 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

 كايي X3 موديل 2022 

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة كايي X3 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع شاشة عدادات قياسها 7 بوصة، مع كاميرا وحساسات ركن، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 كايي X3 موديل 2022 

وتضم السيارة كايي X3 موديل 2022 نظام الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي، مع قياسات هيكلية بلغت 4400 مم للطول، وبعرض يبلغ 1831 مم، و 1653 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2632 مم، و 158 مم للخلوص الارضي.

 

أسعار السيارة كايي X3 موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى Prestige كايي X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 319 الف جنيه.

الفئة الثانية FlagShip كايي X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 349 الف جنيه.

كايي شيري السيارة كايي X3 موديل 2022 أسعار السيارة كايي X3 موديل 2022

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