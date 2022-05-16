شوبير : المان سيتي اقترب بشدة من اللقب

علق الإعلامى أحمد شوبير ، على تعادل فريق مانشستر سيتي أمام وست هام، في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وكتب شوبير عبر تويتر “ المان سيتي اقترب بشده من اللقب الفوز علي استون ڤيلا في متناوله ولكن الجميل استمرار الاثاره حتي النهايه ”.

اشتعلت المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل فريق مانشستر سيتي أمام وست هام، في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وفقد مانشستر سيتي، نقطتين ثمينتين في صراع حسم اللقب في صالحه، ليعطي ليفربول هدية ثمينة في تقليل الفارق لنقطة وحيدة.

ويحتل فريق مان سيتي، صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول خلفه برصيد 86 نقطة، وله مباراة مؤجلة.