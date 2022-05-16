أحمد شوبير : الأهلي سيتمسك بتطبيق اللوائح فيما يخص المباراة النهائية

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلي سيتمسك بتطبيق اللوائح فيما يخص المباراة النهائية من دورى أبطال افريقيا .

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع تويتر “ الاهلي سيتمسك بتطبيق اللوائح فيما يخص المباراة النهائية ”.

يذكر ان تلقى النادي الأهلي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء علي معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.



وتلقى النادي الأهلي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما في نفس الموعد المشار إليه وهو ما يضع النادي الأهلي في ورطة كبيرة بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.