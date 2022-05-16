شوبير: خطوة واحدة تفصل المارد الأحمر عن البطولة الـ 11 في تاريخه

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على تاهل الاهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر تويتر “خطوة واحدة تفصل المارد الأحمر عن البطولة الـ 11 في تاريخه، والثالثة علي التوالي.. إن شاء الله الأهلي يقدر ”.

وتأهل الأهلي بعدما أقصى وفاق سطيف الجزائري من نصف نهائي البطولة، فيما تواجد الوداد المغربي في النهائي بعدما أطاح بفريق بيترو أتلتيكو الأنجولى.