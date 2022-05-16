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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستخدم مواد تصنيع فاخرة في ساعتها الذكية القادمة Galaxy Watch5 Pro

سامسونج تستخدم مواد
سامسونج تستخدم مواد تصنيع فاخرة في Galaxy Watch5 Pro

أفادت أحدث التسريبات بأن  شركة Samsung سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على تطوير ساعتها الذكية Galaxy Watch5 Pro حيث ستحصل على مواصفات رائعة منها كما ستحتوي على تصميم رائع وهيكل قوي الصنع من التيتانيوم.

وبحسب موقع GSMArena التقني فإن ساعة سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch5 Pro  ستأتي بهيكل خفيف الوزن من التيتانيوم وزجاج من الياقوت مقاوم للخدش،  وتعد هذه المرة ليست الأولى التي تستخدم فيها سامسونج هذا المعدن الغالي الثمن من التيتانيوم. 

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واستخدمت سامسونج  المعدن  سابقًا في بعض إصدارات Watch3، لكنها ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها سامسونج زجاج من الياقوت وهو مصمم للساعات الغالية والأنيقة وقد استخدمته من قبل شركات مثل آبل وهواوي وجارمن.

جدير بالذكر أن الشركة كشفت في شهر إبريل الماضي أن ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro ستأتى ببطارية قوية جدا سعة 572 مللي أمبير في الساعة حيث أنها قادرة أن تتجاوز أكثر من يومين، وبذلك تتفوق علي الجيل القديم من ساعات Galaxy Watch4 التى جاءت بسعة 361 مللي أمبير فقط، وهي بذلك أكبر بنسبة 60 ٪ تقريبًا من الإصدار السابق للساعة.

يبدو أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان سيحل محل الطراز الكلاسيكي Classic استنادًا إلى الشائعات، ولكن من المتوقع أن تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro بسعر باهظ حيث أنها ستكون مصنوعة من مواد تصنيع فاخرة وغالية الثمن.

Samsung سامسونج ساعة Galaxy Watch5 Pro مواصفات Galaxy Watch5 Pro التيتانيوم

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