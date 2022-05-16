ضربة موجعة للأهلي قبل النهائي.. استدعاء بيرسي تاو لقائمة جنوب إفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن استدعاء بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي لقائمة جنوب أفريقيا.

وكتب شوبير عبر صفحته بموقع فيسبوك: “استدعاء بيرسي تاو لقائمة جنوب أفريقيا المبدئية لمواجهتي المغرب وزيمبابوي”.

ويذكر أن علق أحمد حسام ميدو، على استدعاء ثلاثي فريق النادي الأهلي علي معلول، ولويس ميكيسوني وأليو ديانج، إلى منتخباتهم الوطنية ضمن الأجندة الدولية المقبلة.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "ثلاثي الأهلي لن يشاركوا مع الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الوداد حال استمرار إقامة المباراة يوم 30 مايو، لأن الثلاثي يجب أن ينضموا في الصباح الباكر من يوم 30 مايو".

وتابع: "يجب أن يتم تغيير ملعب نهائي دوري الأبطال حتى يستطيع الأهلي الاستعانة بالثلاثي في النهائي الأفريقي".