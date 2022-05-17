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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمد نجم بصالون التنسيقية: أزمة التضخم العالمية معقدة بشكل يفوق قدرات الحكومات

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الباحث والخبير الاقتصادي محمد نجم، إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حاليا هي أزمة معقدة ومتشابكة، مضيفا:" تشبه ازمة العشرينات في حدتها.. كما انها لم تحدث منذ 20 عاما".

 

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية المنعقد الان بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟" ويديره محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وتابع  نجم أن العالم  مر بجائحة كورونا والتي أدت الى اغلاق عدد من المصانع والشركات مما أدى إلى لجوء عدد من الدول الغنية بتوزيع الأموال على المواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة السلبية، ثم بعد ذلك مع حدوث تعافي وظهور الامصال الطبية المضادة للفيروس اصبح هناك أموال زائدة عن حاجة المواطنين، معقبا::"  الناس أصبحت تنفق ببذخ شديد جدا والعرض لم يستطيع أن يواجه الطلب مما أدى الى ظهور شرارة التضخم".

 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التضخم مر بعدة مراحل أدت إلى ظهوره ، مشيرا إلى أن وجود أزمة قي الشحن البحري، ليتضاعف سعر النقل لخمسة اضعاف السعر الطبيعي، كان له دور في زيادته.

 

وزاد نجم انه من ضمن الأسباب التي أدت إلى التضخم أيضا هو نقص سلاسل  الإمداد والتوريد  للرقائق الالكترونية والتي يتم انتاجها في دول شرق أسيا وهي تدخل في تركيب العديد  من الصناعات".

واستطرد نجم أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أثر  مباشرة على كل العملات العالمية،  معقبا:" هذا القرار نجم نتيجة مرور العلم بأزمات عديدة تمثلت  في زيادة التضخم، وارتفاع أسعار النفط للضعف،  ناهيك عن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، والتغير المناخي  ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. 


ولفت إلى ان قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة أثر على العالم أجمع، مستشهدا بما ذكرته وكالة بلومبرج في وصف القرار :" القرار  يسحق كل عملات العالم".


ونوه ازمة التضخم حاليا معقدة بشكل يفوق قدرات الحكومات على فهمه واستيعابه، مطالبا بضرورة وجود وعي بالازمة الحالية، لأن التوقعات السيئة والفوضى في عدم الوعي بالأزمة زاد من حدة الأزمة مضيفا:" الأزمة الحالية  قد تكون صعوبتها 0.6 ولكن بعدم الوعي والفوضى أصبح الجميع يرى أنها وحش صعب التحكم به ".

 

ونوه ان المشكلة تكمن حاليا  في السوشيال  قائلا:" يوجد عدة منصات إلكترونية تصنع بلبلة في الازمة من خلال تزييف الحقائق".

 

وأكمل الخبير الاقتصادي أن الازمة الاقتصادية الراهنة عالمية وليست صناعة حكومية،  مطالبا بضرورة الانتباه من الاعلام والحكومة لمحاولي تسييس الازمة لصالحهم .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جائحة كورونا كورونا الخبير الاقتصادي محمد موسى محافظ المنوفية

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