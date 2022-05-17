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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 2.8 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ 420 ألف عامل

صدى البلد

 كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، عن  أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و 83 مليوناً و 700 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و 165 عاملًا، يعملون فى 3941 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس  2022 .


جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،   بديوان عام الوزارة .
ووافق  المجلس علي صرف إعانة عن الدفعة الأولى للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان ، كما وافق على صرف إعانة عن الدفعة الخامسة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.


وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق ، فضلا عن تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق.


وأوضح الوزير، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وعلى هامش الاجتماع أثنى عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على تنظيم عملية تسليم أوراق طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية في دورتها الجديدة 2022-2026 ، قائلا "أننا لم نشهد مثل هذا التنظيم من قبل " وقدم الشكر لوزارة القوى العاملة على جهدها في عملية التنظيم وسهولة ويسر تسليم وتسلم الأوراق على مستوى والمحافظات.
 
 

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