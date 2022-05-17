الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى مقر حادث سوهاج- البحر الأحمر

قال الدكتور هاني قؤاد، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع محافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، إنه تم الدفع ب20 سيارة إسعاف، مزودة بأجهزة تنفسية ومعدات الإسعافات الأولية، إلى مقر حادث "سوهاج- البحر الأحمر".

وأكد مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع سوهاج، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج العام والجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، مُشيرًا إلى أن الهيئة دائمًا ترفع درجة الاستعداد القصوى، لتكون جاهزة للانتقال في أسرع وقت إلى مقر أي واقعة أو حادثة يمكن وقوعها، مُتمنيًا من الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم اتوبيسين عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط، فجر اليوم، نتج عن التصادم مصرع سيدة مجهولة الهوية وإصابة 27 شخصًا أخرين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مقر الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج العام والجامعي.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة مجهولة الهوية وإصابة كلًا من "ابراهيم فتحي عبد الحافظ" 32 سنة، مصاباً ببتر بالكتف الأيسر، و"زينب حرز الله لبيب" 23 سنة، مصابة بكسر باليد اليسرى والعمود الفقري، و"محمود سعيد السيد" 45 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف والزراع الأيمن، و"محمد عبد الرحيم عبد الله" 17 سنة مصاباً بسحجات وكدمات، وسيدة مجهولة الاسم مصابة باشتباه نزيف بالبطن، و"محمود أحمد إسماعيل" 38 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم.

و"أيمن شعبان أبو الوفا" 32 سنة مصاباً بسحجات وكدمات، و"عرفات صابر حنفي" 35 سنة مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، ووائل مرتضى خالد" 50 سنة مصاباً بجرح قطعى بالأذن اليسرى، و"محمد وائل مرتضى" 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"بولس بلامون شقيق" 34 سنة، مصاباً بجرح قطعى باليد اليسرى، وأحمد محمد أمين" 39 سنة، مصابا بجرح قطعى بالجبهة.



و"وليد نصر الدين محمد أمين" 22 سنة مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، و"إسلام محمد المهدي" 17 سنة مصاباً بسحجات وكدمات، و"محمد عبد الفتاح عبدالله" 22 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، و"أحمد محمد أبو المجد" 32 سنة مصابا بجرح رضى بالظهر، و"عصام حمدى جادالله" 45 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.



و"سيد ذكى أحمد" 33 سنة مصابا بجرح رضى بفروة الرأس 6 سم، و"على سيد علي" 28 سنة مصاباً بشتباه كسر بالكتف الأيسر، و"أدهم عبد الحكيم أبو المجد" 31 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، و"يونس عبد الحكيم أبو المجد" 27 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، و"محمود حسين محمد مهدي" 33 سنة مصاباً بجرح رضى بالشفه السفلي، و"محمد خلف حسن شحاتة" 31 سنة مصاباً بجرح بالأنف، و"ممدوح فوزى أحمد" 54 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد إبراهيم عامر" 52 سنة مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.



و"شعبان السيد حسان" 40 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم ، و"شعبان شحاتة محمود" 52 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى باليد اليمنى.