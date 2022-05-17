الاحد ..كلية التجارة بجامعة طنطا تنظم حفل تخرج الدفعتين 47 و 48

تنظم كلية التجارة بجامعة طنطا حفل تخرج الدفعتين 47 و 48 ، وذلك يوم الأحد القادم فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيل الذهبى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ، وإشراف الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور أحمد أبوموسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، إطلاق إسم الدكتورة المرحومة نيڤين عزت المدرس بقسم المحاسبة على خريجى الدفعة 47 لعام ٢٠٢٠، وإسم الدكتور المرحوم أشرف لطفي الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة على الدفعة 48 لعام ٢٠٢١.