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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ عابر للقارات أثناء زيارة بايدن لسيول

CNN: كوريا الشمالية
CNN: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ عابر للقارات خلال أيام

ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، تزامنا مع زيارة الرئيس جو بايدن لكوريا الجنوبية.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أمريكية، قولها إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يخطط لإجراء التجربة الصاروخية خلال الأيام الأربعة القادمة، تزامنا مع زيارة بايدن المتوقعة لسيول.

ومن التوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل، ثم سيتوجه إلى طوكيو، حيث سيلتقي زعماء اليابان وأستراليا والهند.

فيما قال مصدر آخر لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن عملية الإطلاق ستحدث في غضون يومين إلى 8 أيام.

ويوم الخميس الماضي ، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الساحل الشرقي.

وكان تقرير نشرته مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية ذكر أن صور الأقمار صناعية أظهرت شروع كوريا الشمالية في خطوات عملية لإنشاء مفاعل نووي جديد.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برامج أسلحتها، كثّفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية هذا العام وتجاهلت دعوات الولايات المتحدة لعقد محادثات.

وتأتي التجارب الصاروخية في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الشمالية تفشي الحمى وفيروس كورونا.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية، حيث لم يتم وضع أي برنامج تطعيم عام  في البلد الآسيوي، مؤكدة التزامها بدعم استجابة الدولة لمواجهة أزمة الجائحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

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