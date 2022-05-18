وكيل التعليم بالغربية يباشر سير امتحانات النقل من غرفة العمليات الرئيسية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، فعاليات سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022 للتعليم العام والفني للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما اطمأن على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي اليوم طلاب الأول الإعدادي مادة العلوم، أما طلاب الصف الأول الثانوي، فيؤدون اليوم مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقي - إلكتروني)، أما طلاب التعليم الفني الصفين الأول والثالث نظام الخمس سنوات، والأول نظام الثلاث سنوات فيمتحنون في مواد متنوعة طبقاً لتخصصاتهم ووفقا للجدول المعلن.

وصرح وكيل الوزارة بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان اليوم للصف الأول الإعدادي يبلغ 96778 طالبا وطالبة، وعدد طلاب الصف الأول الثانوي يبلغ 35003 طلبة وطالبات، أما طلاب التعليم الفني والذين يؤدون الامتحان اليوم فيبلغ عددهم 40232 طالبا وطالبة.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وتذليل أي مشكلة قد تواجه اللجان بالإدارات طوال فترة سير الامتحانات.

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