تسريبات جديدة لتصميم هاتف آيفون القابل للطي

أكد المحلل الشهير "مينغ تشي كو"، على أن شركة آبل Apple، تختبر استخدام شاشة ملونة من الحبر الإلكتروني كشاشة خارجية لهاتف "آيفون" قابل للطي .

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي التقرير الجديد بعد شائعة انتشرت خلال الأسبوع الماضي، حول اختبار شركة آبل لألواح قابلة للطي لأجهزتها من هواتف آيفون iPhone و الحاسبات اللوحية آيباد iPad المستقبلية، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها بحلول عام 2025.

تسريبات جديدة حول تصميم هاتف "آيفون" القابل للطي



وأشار المحلل التقني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى شركة E Ink التايوانية، هي التي ستتبني تصنيع شاشات الحبر الإلكتروني لأجهزة آبل المرتقبة، فهي تعد واحدة من أكبر صانعي شاشات الحبر الإلكتروني وهي المورد الرئيسي لمجموعة Kindle من أمازون.

شاشات الحبر الإلكتروني من شركة E Ink

ووفقا للتقارير، تصنع الشركة التايوانية أيضا لوحات حبر إلكترونية ملونة من النوع الذي تسعى شركة آبل Apple لتزويد أجهزتها القابلة للطي المستقبلية بها، وهي شاشة ورقية إلكترونية ملونة EPD، والتي تملك القدرة على توفير طاقة الهاتف، والتي ستصبح شائعة الاستخدام في مجال الأجهزة القابلة للطي.

وتتمثل الميزة الكبيرة لألواح الحبر الإلكتروني، بشاشات الهواتف الذكية التقليدية من نوع OLED و LCD في انخفاض استهلاكها للطاقة، في حين أن العيب الرئيسي هو معدل التحديث البطيء.

وأوضح المحلل التقني، أن شركة شركة E Ink، تعتزم تزود آبل بأنواع جديدة من شاشات عرض الحبر الإلكتروني بما في ذلك اللوحات القابلة للطي وأخرى قابلة للانزلاق، والتي يتم اختبارها في أجهزة تشبه الحاسب اللوحي.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت في بداية العام الجاري إلى أن شركة آبل تختبر نماذج أولية متعددة تحتوي على شاشات قابلة للطي، من أجل تطوير هواتف آيفون المطوية بتصميم يشبه الكتاب وتصميم آخر صدفي، والتي من المتوقع أن تنطلق تحت اسم iPhone Flip أو iPhone Fold، والتي لا تزال قيد التطوير حتى الآن.