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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مباحثات لدعم التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي بمجال الربط الكهربائي والتحول الأخضر

سفير مصر ببروكسل
سفير مصر ببروكسل يلتقي النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي بالنائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية المسئول الأول عن ملف التحول الأخضر وتغير المناخ "فرانس تيمرمانس"، بحضور نائب رئيس البعثة ومسئول الملف بالبعثة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك في إطار التحضير الموضوعي واللوجيستي للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.


وتناول اللقاء استعراض نتائج زيارة "تيمرمانس" إلى القاهرة في إبريل الماضي، ولقائه بوزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27،  حيث أكد "تيمرمانس" على سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والنظيفة، في ضوء الإمكانيات المصرية الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما الغاز المسال LNG،  والربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي لاستغلال فائض الكهرباء في مصر، إضافة إلى الفرص الكبيرة في مجال التحول الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.


كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم مصر في رئاستها لمؤتمر الأطراف المقبل COP27، وبما يُساهم في نجاحه من أجل دعم كافة الدول في مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيُف مع تغير المناخ.

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