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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب حادث التجمع.. تأجيل دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني لجلسة 24 نوفمبر

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
رامي المهدي

أجلت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من رمضان عبد المنعم أبو هندية، المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمتعلق بالحكم الصادر لصالح جهة الدعوى في قضية التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني، لجلسة 24 نوفمبر.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على الأحكام المدنية، حيث ستستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة الطرفين والنظر في أسباب الاستئناف ومدى صحتها.

كانت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، قضت بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض 100 ألف جنيه، للمواطن محمد صلاح وزوجته، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتى تطالبه بتعويض مليون جنيه تعويضا عن حادث سيارته، وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامسوجاء الحكم برئاسة المستشار أحمد هاني، وعضوية المستشارين عمرو يوسف ومعتز أشرف، بعد ثبوت قيام الفنان بالاصطدام بسيارة المجني عليه نتيجة الإهمال والرعونة أثناء القيادة، وشهدت الجلسة السابقة دخول زوجة المدعي في دعوى التعويض بصفتها مالكة السيارة التي تعرضت للحادث.

حادث التجمع احمد صلاح حسني اخبار الحوادث

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