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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة تداول الامتحانات على تليجرام ..

ما هي عقوبات قانون مكافحة الغش في الامتحانات؟

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اهتماما كبيرا بفكرة مكافحة الغش في الامتحانات بإجراءات حاسمة دون أي تهاون في التعامل مع كل من يغش او يساعد في الغش في الامتحانات ، او يصور و ينشر اسئلة الامتحانات.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل قانون مكافحة الغش في الامتحانات .

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
 

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التعليم: باركود سري بامتحانات التابلت يكشف هوية مروجي الأسئلة على جروبات الغش

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم : أن جميع محاولات تصوير وتداول الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي على جروبات الغش مرصودة ومعروف هوية ومكان أصحابها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: إن الامتحانات الالكترونية المنعقدة على منصة الامتحانات عبر التابلت، مزودة بـ «باركود سري»، يكشف مكان وهوية الطالب الذي نشر أجزاء من امتحانه.

وأوضحت عمليات التعليم أن الوزارة سوف تطبق قانون مكافحة الغش على أي طالب يساهم في تصوير أو نشر أسئلة وإجابات الامتحانات تمامًا مثلما يحدث كل عام.

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