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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ادرس في جامعة المنصورة.. ملتقى بالكويت للطلاب الراغبين بالدراسة في مصر

صورة للزياره
صورة للزياره

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور  أحمد أنور العدل، المشرف العام على إدارة الوافدين، وسحر محمد العراقى، مدير إدارة الوافدين، زيارة إلى دولة الكويت بغرض التسويق للجامعة وكلياتها وبرامجها المميزة.

جاء ذلك بحضور وفد من الجامعة متمثلا فى الدكتور  أحمد عبد العظيم، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود سليمان الجعيدى، عميد كلية الآداب، والدكتور  محى الدين إسماعيل، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة منى الدكرورى، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا، والدكتور  أحمد الطنبولى، مدير مكتب الوافدين بكلية التربية الرياضية.

وتضمنت الزيارة مجموعة من المدارس الثانوية بالكويت والجامعة المفتوحة بدولة الكويت وجمعية الدراسات العليا بالكويت، وأيضا إقامة عدة لقاءات متفرقة خلال أيام الزيارة مع الطلاب الكويتيين الراغبين فى الدراسة بجامعة المنصورة والطلاب الدارسين بالجامعة، وإقامة ملتقى “ادرس فى جامعة المنصورة”، وذلك فى الفترة من الأربعاء 11 مايو وحتى السبت  14 مايو.

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جامعة المنصورة الوافدين رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب لدكتور أشرف عبد الباسط

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