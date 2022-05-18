المصدرين المصريين تبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سبل التعاون المشترك

استقبلت جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك، هاني سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، لدراسة سبل التعاون المشترك والأنشطة المستقبلية.

وقدم وفد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التهنئة لمجلس الإدارة والرئيس الجديد للجمعية محمد قاسم لتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حظي الوفد باستقبال كبير من مجلس ادارة الجمعية، كما قام المهندس أحمد طه بعرض أنشطة الجمعية وما حققته من نتائج خلال الفترة الماضية.

وشارك في اللقاء الدكتورة منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط، وأحمد عز الدين، أمين الصندوق بالجمعية، والمهندس على عبد القادر، عضو مجلس الإدارة.