تويوتا تدعم تندرا وتاكوما موديل 2023 بحزمة تعديلات SX العصرية.. صور

كشفت شركة تويوتا عن باقة جديدة قادمة لسيارتيها تندرا وتاكوما، حيث اكتسب طراز تاكوما موديل 2023 حزم كروم و SX جديدة على طراز آر اس 5 وتتوفر حزمة الكروم حصريًا في طرازات SR5 ذات الكابينة المزدوجة، ومحرك V6 سعة 3.5 لترًا بقوة 278 حصانًا (207 كيلو واط / 282 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 265 رطل قدم (359 نيوتن متر).

تويوتا تدعم تندرا وتاكوما موديل 2023 بحزمة تعديلات SX العصرية

يضيف التعديل الكثير من الكروم حيث سيجد المشترون مقابض أبواب لامعة ، وعادم من الكروم، وإدراج "TACOMA" مطلي بالكروم على الباب الخلفي، وتشتمل الحزمة على ناقل حركة ملفوف بالجلد وعجلات معدنية مصقولة مقاس 18 بوصة.

تويوتا تدعم تندرا وتاكوما موديل 2023 بحزمة تعديلات SX العصرية

تتوفر حزمة SX في مقصورة الوصول ومقصورة SR5 ذات الكابينة المزدوجة مع محرك V6 وتضيف التحسينات مشاعل سوداء على الرفارف، وشارات سوداء، ومرايا خارجية سوداء، وعجلات سوداء مقاس 16 بوصة، وسيجد المشترون أيضًا رسم "SX" على جانب السيارة.

حققت تندرا نقله نوعية كبيره منذ إعادة تصميم تويوتا لها العام الماضي مع شقيقتها تاكوما، وسيتم دعمها بحزمة SX الجديدة، وتتوفر حزمة SX في طرازات SR5 مع تكوين الكابينة المزدوجة، وتتميز بلمسات بلون الهيكل على مقابض الأبواب والمصد الخلفي، وشارات تندرا على الأبواب للحصول على مظهر أكثر بساطة.

تويوتا تدعم تندرا وتاكوما موديل 2023 بحزمة تعديلات SX العصرية

ستتوفر تويوتا تندرا بأربعة ألوان خارجية هي الأبيض، والرمادي المغناطيسي المعدني، والفضي السماوي المعدني، والأسود الليلي المعدني وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة مع طلاء معدني رمادي داكن يشتمل الطراز أيضًا على شارات سوداء 4 × 4 وزخرفة داخلية سوداء، والتي تحل محل اللمسات الفضية المدخنة المعتادة.