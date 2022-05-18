الديهي: الحفاظ على أصول الدولة يحتاج لخصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة تدرس التخارج كليا من 88 نشاطا اقتصاديا لصالح القطاع الخاص خلال 3 سنوات، بينما تدرس الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 46 نشاطا فرعيا، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 37 نشاطا فرعيا.



وأضاف "نشأت الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فكرة تملك القطاع الخاص وإحلاله محل الدولة يمثل ضخ مبالغ في الموازنة العامة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، ويكون هناك إدارة تتميز بالكفاءة.



وتابع، أن أهم ما يهم القطاع الخاص تحقيق مكسب، بينما فكرة الحد الأدنى للأجور حرمت الدولة من كفاءات عديدة، معتبرًا أن فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور مكياج سياسي، وخالية من الدسم الحقيقي، مشيرًا إلى أننا لدينا 6-7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة في حين أنه يمكن تشغيل الجهاز الإداري بـ 2 مليون موظف فقط، وهناك 4-5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة عبارة عن بطالة مقنعة، وموظف يعمل عمل غير منتج للدولة وقد يكون معطل لمصالح للناس.



وأشار، إلى أن الدولة عازمة على الرقمنة ولا تراجع عن ذلك لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة التي تم تشييدها بمليارات يحتاج لإدارة محترفة، وليس إدارة بالواسطة أو مرتعشة أو ضعيفة، منوهًا بأننا في أمس الحاجة لإدارة محترفة أو ما يسمى خصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية.