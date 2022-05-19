رسميا .. الكشف عن بي إم دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت

أعلن عملاق صناعة السيارات البافارية بي ام دبليو ، الكشف رسميا عن الفئة الثالثة موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة ، التي أزاحت الستار عنها امس .

السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

وظهرت السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023 فيس ليفت ، بشبك أمامي أكبر بعض الشيء، وفتحات تهوية معاد تصميمها، ومصابيح أمامية جديدة، مع مصابيح خلفية أنحف قليلاً، ولكن مع احتفاظها بنفس التصميم السابق.

السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

وتستمر السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023 فيس ليفت بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 225 حصان، مع نسخة هايبرد لنفس المحرك بقوة 288 حصان، ومحرك 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 382 حصان، مع نظام دفع كلي وجنوط 18 إنش قياسية.

اما المقصورة الداخلية للسيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت ، فتاتى بلوحة قيادة جديدة كلياً، بشاشة عرض ضخمة منحنية تشمل داخلها لوحة العدادات الرقمية 12.3 إنش وشاشة المعلومات الترفيهية 14.9 إنش.

السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

وتم استبدال ذراع نقل الحركة السابق بقرص دائري جديد، وحصلت السيارة على أحدث أنظمة بي ام دبليو للمعلومات الترفيهية، ونظام ملاحة جديد مبني على التقنيات السحابية.

السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023

كما سيتم تقديم السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 2023 فيس ليفت في يوليو بأسعار أمريكية تبدأ من 56,000 دولار .