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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تتوسع في إنشاءات الشواحن لتشمل سيارات الشركات المنافسة.. صور

صدى البلد

أعلنت شركة تسلا أنها ستوسع شبكة الشحن الخاصة بها لتشمل السيارات الآخرى من شركات منافسة لها في المملكة المتحدة ، وذلك كجزء من مخطط تجريبي "لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة".

 

سيتم فتح حوالي 158 جهازًا في 15 محطة Supercharger في جميع أنحاء المملكة المتحدة للسائقين من غير Tesla حيث يمكن للسائقين الوصول إلى شبكة Supercharger من خلال تطبيق الهاتف الذكي  Tesla.

 

المواقع الـ 15 التي سيتم فتحها مبدئيًا لمالكي تسلا هي: أبريستويث، أديرستون، أفيمور، بانبري ، برمنجهام سانت أندروز، كارديف، دندي، فلينت، فولكستون يوروتانيل، جرايز، مانشستر ترافورد سنتر ، ثيتفورد ، ترومنجتون ، أوكسبريدج ووكينجهام .

 

ستراقب تسلا الازدحام في المواقع كجزء من المخطط التجريبي، وسيستفيد ملاك سيارات تسلا الحاليون من أقل أسعار التسعير، بينما يمكن للمستخدمين الجدد اختيار اشتراك شهري يكلف 10.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا للحصول على أسعار أقل قليلاً وفي الوقت نفسه سيتم فرض متوسط ​​سعر يبلغ 60 بنسًا لكل كيلوواط ساعة من غير الأعضاء ، على الرغم من اختلاف الأسعار حسب الموقع.

 

سيتمكن السائقون من معرفة ما إذا كان الشاحن متوافقًا مع طرازات غير Tesla EV، بالإضافة إلى مدى توفر الموقع. تحتوي شواحن Tesla على كبلين، لكن السيارات التي ليست من طراز Tesla يمكنها استخدام موصل CCS فقط.

 

يأتي الكثير من جاذبية سيارات تسلا من حصرية شبكة  Supercharger يوجد حوالي 25000 جهاز في 2500 محطة حول العالم ، منها حوالي 600 في المملكة المتحدة وأيرلندا.

 

كشف ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في البداية عن نية فتح الشبكة في يوليو 2021 ، مع وجود خطط لتقديم شحن تسلا في جميع البلدان "بمرور الوقت".

السيارات المملكة المتحدة Supercharger سيارات Tesla إيلون ماسك

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