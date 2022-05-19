أخبار الفن| حقيقة عودة حسن شاكوش للغناء.. بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان، حقيقة عودة حسن شاكوش للغناء، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.

أعلن الفنان إدوارد، من خلال برنامجه القاهرة اليوم، المذاع عبر قناة "ألفا" الفضائية، اعتذاره عن الظهور على أي برنامج أخر عبر أي فضائية، احتراما للبرنامج الذي يقدمه، موجها الشكر لإدارة القناة في مصر والسعودية ولبنان.

كشف النجم العالمي توم كروز -على هامش فعاليات الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي، عن الحرف التي عمل بها قبل انطلاقه للعالمية والشهرة.

وقال توم كروز، انه كان يحلم بالتمثيل وقيادة الطائرات منذ عمر 4 سنوات، لافتا إلى أنه كان طفلا شقيا وهو صغير فكان يتسلق الأشجار، لكنه أيضا كان يكتب القصص.

كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بوستر الدورة الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

تحدثت الفنانة بشرى في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، عن رأيها في أغنية بلالين للفنان محمد رمضان الجديدة، قائلة إنها لا تعلم مقصده من الأغنية.

وحول إن كان محمد رمضان، يقصد خصوما بعينهم على أنهم «بلالين» أجابت بشرى، قائلة: «على أساس إنه كورة كفر»، مشيرة إلى أنهم تعودوا على محمد رمضان بأن يوجه رسائل من خلال أعماله.

يحل اليوم الخميس 19 مايو، ذكرى رحيل المضيفة الجوية والفنانة ميرفت زكريا، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2016، جراء حادث الطائرة المصرية المنكوبة.

كشفت الفنانة بشرى، عن تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته المقبلة، ولكن بشكل غير رسمي بسبب استقالتها منه.

وقالت بشرى في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، إن تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي منذ بدايتها أثر على عملها كممثلة «بحسب قولها».