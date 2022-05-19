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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة عودة حسن شاكوش للغناء.. بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان، حقيقة عودة حسن شاكوش للغناء، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

عودة حسن شاكوش للغناء.. نقابة الموسيقيين تكشف صحة الأخبار المتداولة

أثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.

 

بسبب القاهرة اليوم.. إدوارد يمتنع عن الظهور في البرامج الفضائية

أعلن الفنان إدوارد، من خلال برنامجه القاهرة اليوم،  المذاع عبر قناة "ألفا" الفضائية، اعتذاره عن الظهور على أي برنامج أخر عبر أي فضائية، احتراما للبرنامج الذي يقدمه، موجها الشكر لإدارة القناة في مصر والسعودية ولبنان.

 

قبل العالمية.. توم كروز: كنت أحلم بالتمثيل وقيادة الطائرات بعمر 4 سنوات

كشف النجم العالمي توم كروز -على هامش فعاليات الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي، عن الحرف التي عمل بها قبل انطلاقه للعالمية والشهرة.

وقال توم كروز، انه كان يحلم بالتمثيل وقيادة الطائرات منذ عمر 4 سنوات، لافتا إلى أنه كان طفلا شقيا وهو صغير فكان يتسلق الأشجار، لكنه أيضا كان يكتب القصص.

 

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي يزين شوارع مدينة كان الفرنسية

كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بوستر الدورة الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

 

بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان بلالين: على أساس إنه كورة كفر

تحدثت الفنانة بشرى في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، عن رأيها في أغنية بلالين للفنان محمد رمضان الجديدة، قائلة إنها لا تعلم مقصده من الأغنية.

وحول إن كان محمد رمضان، يقصد خصوما بعينهم على أنهم «بلالين» أجابت بشرى، قائلة: «على أساس إنه كورة كفر»، مشيرة إلى أنهم تعودوا على محمد رمضان بأن يوجه رسائل من خلال أعماله.

 

قصة وفاة ميرفت زكريا في حادث طائرة منكوبة.. وكيف اختارت مصيرها

يحل اليوم الخميس 19 مايو، ذكرى رحيل المضيفة الجوية والفنانة ميرفت زكريا، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2016، جراء حادث الطائرة المصرية المنكوبة.

 

بشرى: مهرجان الجونة أثر على عملي كممثلة.. فيديو

كشفت الفنانة بشرى، عن تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته المقبلة، ولكن بشكل غير رسمي بسبب استقالتها منه.

وقالت بشرى في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، إن تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي منذ بدايتها أثر على عملها كممثلة «بحسب قولها».

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