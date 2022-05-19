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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 50 مليون جنيه..

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه إدفا وأولاد نصير بسوهاج

محطة مياه إدفا بسوهاج
محطة مياه إدفا بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه " إدفا وأولاد نصير" بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2013م.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع توجهات الدولة والقيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع في توفير كوب مياه نظيف لأهالينا؛ وخدمة 50 ألف نسمة مستفيدة من المشروع، مشيرا إلى أن المحافظة قد أولت اهتماما خاصا بالمشروعات المتعثرة بجميع المراكز والمدن، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانتهاء من كافة المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.

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وكشف "الفقي" عن الانتهاء من عدد كبير من المشروعات المتعثرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب، سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القليلة القادمة، لخدمة أهالي المحافظة.

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