أزمة نقص الحليب الصناعي تضرب أمريكا وبايدن يخطط لسن قانون لملاحقة السوق السوداء

يتوسل الآباء القلقون في الولايات المتحدة الامريكية إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإعادة فتح أكبر مصنع لحليب الأطفال في البلاد بعد أن تسبب النقص على مستوى البلاد في إصابة أطفالهم بالجوع والمرض.

وتواصلت العائلات من جميع أنحاء أمريكا مع موقع ديلي ميل، موضحين بالتفصيل نضالاتهم ونداءاتهم للحصول على المساعدة لأن أرفف المتاجر التي تهدف إلى الاحتفاظ بصيغة الحليب لا تزال قاحلة، ويبيع الباعة المتلاعبون في الأسعار بالمزاد على المنتجات عبر الإنترنت بأسعار زهيدة.

وشاركت إحدى الأمهات، التي يعاني ابنها البالغ من العمر ستة أشهر من حساسية شديدة من منتجات الألبان ، صورًا مفجعة لطفح جلدي تجاوز ظهر رضيعها بعد أن أجبروا على تبديل ماركات الحليب.

وقال أب سافر إلى أكثر من عشرة تجار تجزئة على بعد 20 ميلاً من منزله في بنسلفانيا إنه لجأ إلى إنفاق ما يقرب من 600 دولار على موقع eBay للحصول على الرضعة التي يحتاجها طفله.

وفي غضون ذلك، أطلق الجمهوريون ناقوس الخطر يوم الخميس بعد اكتشافهم أن حليب الأطفال يتم إرساله إلى المرافق الحدودية بينما تواجه الأمهات الأمريكيات رفوفًا فارغة وسط نقص هائل.

ماذا سيفعل بايدن ؟

وسيتخذ الرئيس الامريكي جو بايدن خطوته الأكثر وضوحًا لمحاولة معالجة النقص ، حيث يلتقي بتجار التجزئة والمصنعين يوم الخميس في محاولة لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة.

ومن المتوقع أيضًا أن يعلن البيت الأبيض عن خطوات إدارية جديدة لمحاولة الحصول على المزيد من الصيغة على أرفف المتاجر.

وقال الأب كريس أرويو ، منتقدًا رد البيت الأبيض على الأزمة: 'تحتاج هذه الإدارة إلى التعامل مع هذا الأمر باعتباره أزمة الصحة العامة التي تتعرض لخطر أن تصبح ، بدلاً من استدعاء أي منتج غذائي آخر قابل للاستبدال أو نقص في سلسلة التوريد'.

واضاف 'ترك هذا في محكمة إدارة الأغذية والعقاقير لا يحل المشكلة.'

وشاركت الأمهات المتعثرات أيضًا التفاصيل الحميمة لرحلاتهن مع الرضاعة الطبيعية ، حيث أشار البعض إلى أنهن بدأن في فعل ذلك أكثر والبعض الآخر شاركن كيف أنهن محطمات لأنهن لا يستطعن ​​تغذية أطفالهن من خلال حليب الثدي.

وقالت الأم كريستينا كيكولا: ‘لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان عندما كنت حاملاً في الشهر الثالث من الحمل بتوأم ولم أتمكن من الرضاعة الطبيعية’ مضيفة 'الرضاعة الطبيعية ليست خيارًا للجميع.'

وقالت بيل هولمز، التي أصيب ابنها بطفح جلدي من تركيبته الجديدة، “لم استطع إنتاج لبن ثدي مواكبة طلب وحاجة ابني، ناهيك عن أن أي أثر لمنتج ثانوي من منتجات الألبان أو الألبان في نظامي الغذائي سيؤثر بشدة عليه".

وشاركت جيليان أيورو، وهي أم لطفل يبلغ من العمر حوالي عامين يعاني من الحساسية والاحتياجات الغذائية الخاصة ، "اضطررت إلى استئناف الضخ والرضاعة الطبيعية ، مما حد من إمكانية عودتي إلى مكان العمل'.

كما أشارت إلى أنه من خلال التخلص من المواد المسببة للحساسية والأطعمة التي من شأنها أن تضر بابنتها ، فإنها تحرم نفسها من العناصر الغذائية الضرورية.

ودعا هؤلاء الآباء ، إلى جانب العشرات ممن اتصلوا بموقع DailyMail.com ، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى إعادة فتح مصنع أبوت لابوراتوريز في ستورجيس بولاية ميشيغان ويطلبون من الكونجرس اتخاذ خطوات لتقليل أزمة نقص الصيغة.

وأصدرت شركة Datasembly في فيرجينيا تقريرًا يكشف عن معدل نفاد المخزون على مستوى البلاد بنسبة 43 في المائة للحليب ، مما يعرض الأسر ذات الدخل المنخفض وذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويضغط المشرعون في الكابيتول هيل أيضًا من أجل اتخاذ إجراء ووصفوا الوضع بأنه 'ينذر بالخطر بشكل متزايد'. حددت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب جلسات استماع لمعالجة النقص ، لكن تلك التي لا تبدأ لمدة أسبوعين.

وقامت ممثلة الحزب الجمهوري ، كات كاماك ، بنشر تغريدتين لصورتين يوم الخميس ، تعرض إحداهما أرفف كاملة من حليب الأطفال والطعام من مركز معالجة عند الحدود الجنوبية والأخرى تُظهر أرففًا فارغة حيث كان من المفترض أن تكون حليب الأطفال في متجر بقالة أمريكي.

الصورة الأولى من هذا الصباح في مركز أورسولا للمعالجة على حدود الولايات المتحدة. كتب كاماك: أرفف ومنصات محملة بحليب الأطفال. والثاني من الرف هنا في المنزل. الصيغة نادرة.

وأضافت: 'هذا ما تبدو عليه أمريكا آخر مرة'.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة أبوت نيوتريشن يوم الأربعاء أنه يمكن تشغيل مصنع ميشيغان الخاص بها مرة أخرى في غضون أسبوعين ، بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء. ومع ذلك ، سيستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع إضافية قبل أن تبدأ الشركة المصنعة في تسليم المنتج إلى أرفف المتاجر.