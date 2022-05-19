لكزس تكشف عن سيارة الدفع الرباعي RX موديل 2023 يونيو القادم.. صور

أكدت علامة لكزس التجارية المملوكة لشركة تويوتا اليابانية والتي تعتبر القسم الفاخر لتويوتا، أنها ستعرض رسميا وللمرة الأولى سيارة الجيل الجديد RX في الأول من شهر يونيو القادم، بينما نشرت أول صورة تشويقية لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة التي تقول إنها "خضعت لتجديد كامل.

لكزس تكشف عن سيارة الدفع الرباعي RX موديل 2023أول يونيو

تقدم الشركة فكرة جيدة عن تصميم الواجهة الأمامية الذي يتضمن أحدث لغة تصميم للكزس، حيث يشبه الأنف الجديد والمنحوت بشكل أكبر NX الأصغر، لكن شبكة المغزل غير مغطاة، وتتميز بنمط حديث علاوة على ذلك أصبحت المصابيح الأمامية بتقنية LED أكثر حدة من ذي قبل، ونمت مآخذ الصدامات لتضفي مظهرًا رياضيًا على واجهة السيارة.

لكزس تكشف عن سيارة الدفع الرباعي RX موديل 2023أول يونيو

بينما لا يمكننا رؤية تفاصيل المظهر الجانبي أو الطرف الخلفي لـ RX، نتوقع نهجًا تطوريًا مع التسطيح الحديث في الداخل، حيث ستستفيد RX من المعلومات والترفيه الجديدة من Lexus مع شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة كما هو موضح في NX و UX المحدث مؤخرا.

لكزس تكشف عن سيارة الدفع الرباعي RX موديل 2023أول يونيو

من المرجح أن يأتي نظام لكزس سيفتى + 2.5 ADAS بشكل قياسي في جميع المتغيرات، بما يتماشى مع استراتيجية شركة صناعة السيارات، حيث ظهر الجيل الرابع الحالي من لكزس RX لأول مرة في عام 2015، وحصل على عملية تجميل في عام 2019، إلى جانب بعض التحديثات الطفيفة مثل سابقاتها.

سيحتوي الطراز الجديد على مجموعة نقل حركة هجينة ومن المتوقع تحسينها من حيث إنتاج الطاقة والكفاءة، سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول 2023 لكزس RX في العرض الرقمي يوم الأربعاء 1 يونيو.