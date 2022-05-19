اللواء محمد الصادق: الجماعات الإرهابية وصلت لمرحلة اليأس والإفلاس

قال اللواء محمد الصادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المخابرات الأمريكية والبريطانية هما أول الداعمين للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنهم تخلوا عن دعهم للعناصر الإرهابية بعد كشف حقيقتهم وفشلهم في تنفيذ أجندتهم في تدمير مصر، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية وصلت إلى مرحلة اليأس والإفلاس لافتا إلى أن الانتحاري ظل يزحف للوصول إلى التبة المشار إليها منذ الساعة الخامسة صباحا ليفجر نفسه بعد صولة لمرحلة الإحباط بعد إحكام رجال الشرطة والجيش على الإرهاب".

وأضاف اللواء محمد الصادق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة نجحت في إعادة بناء جهاز الشرطة على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواجهة الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى تدريبات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المستوى العالي الذي وصلت إليه القوات المسلحة التي نفخر بها أمام العالم كله ولا ينكر نجاحات الجيش والشرطة إلا جاحد".

تابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، الجماعات الإرهابية تتبع أسلوبا جديدا لاختراق أجهزة الدولة والتشكيك في إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والهجوم على أي قرارات أو مشروعات تدشنها الدولة للنهوض بالبنية التحتية، مشيرا إلى أن نجاحات الدولة في التنمية وتوعية الشعب المصري أصابهم بالإحباط".

