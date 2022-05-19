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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إذاعة أخبار كاذبة بـ2000 جنيه شهريا.. اعترافات متهم في قضية حمزة زوبع.. خاص

حمزة زوبع
حمزة زوبع

ينشر موقع “صدى البلد” نص اعترافات المتهم الخامس عشر في قضية حمزة زوبع، علاء الدين فوزي، خلال تحقيقات القضية الرقمية 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامي لتنظيم الإخوان"، والمتهم فيها حمزة زوبع و16 آخرون.

 

اعترافات متهم في قضية حمزة زوبع

وخلال تحقيقات قضية حمزة زوبع أقر المتهم الخامس عشر علاء الدين فوزي بتنفيذه تكليفات المتهم الحادي عشر محمد عبدالقادر بإعداده مقاطع صوتية ومرئية تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة عن البلاد، وإذاعتها عبر قناة فري ميديا على موقع اليوتيوب.

 

وأبان المتهم في اعترافات تفصيلاً لذلك، انه في غضون عام ۲۰۱۱ نشأت علاقته بالمتهم، الحادي عشر محمد محمد سعيد عبد القادر على إثر عملهما بشركة تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي بإعداد مقاطع مرئية تتناول أخبارا حول الأوضاع الداخلية بمحافظة الإسكندرية لإذاعتها على بعض القنوات الفضائية، وتوليه قسم المونتاج بها.

 

نص اعترافات المتهم علاء الدين فوزي في قضية زوبع

ولاحقاً في غضون عـام ٢٠١٩ وعلى إثر تكليفـات المتهم الحادي عشر له تولى مسئولية إعداد مقاطع مرئية لبثها عبر منصات فضائية وإلكترونية؛ واضطلع في إطار ذلك باستلام مقاطع نصية وصوتية من الأخير تضمنت أخبار وبيانات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لم يقف على مدى صحتها أو صدقها؛ معدة بصور معدل عن طريق برامج متخصصة في ذلك.

 

وتابع المتهم في اعترافاته بقضية حمزة زوبع، أنه اضطلع بتركيب تلك المقاطع على مقاطع مرئية وصور تتفق وذات موضعها وإعداده لها للإذاعة عن طريق برامج وأدوات وفرها به المتهم سالف البيان من البرنامج المسمى after effects، وتسليمها للمتهم الأخير ليتولى إذاعتها من خلال القناة الإلكترونية المسماة "freemedia" بموقع "يوتيوب" على شبكة المعلومات الدولية.

 

وأنهى أنه في ذات الإطار جمعه والمتهم الحادي عشر عدة لقاءات بمقر تنظيمي داخل وحدة سكنية في الإسكندرية لتنفيذ تكليفاته المشار إليها وتقاضيه من الأخير مبلغ ٢٠٠٠ جنية شهريا مقابل هذا العمل.

القنوات الفضائية القاهرة الجديدة أخبار كاذبة اعترافات المتهم اذاعة اخبار كاذبة حمزة زوبع

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