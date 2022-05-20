في ذكرى رحيل سمير غانم.. حسن الرداد: أخف دم وأطيب قلب

حرص الفنان حسن الرداد على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، الذي رحل بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي توفيت بسببه الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشر حسن الرداد صورة للراحل سمير غانم عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا:" ‏الذكرى السنوية الأولى لحبيبي أخف دم فى الدنيا وأطيب قلب.. كان دائما واقف مع الناس و بيعمل خير كتير بينه و بين ربنا..‏اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله الجنه مع الأبرار ‏ارجو الدعاء لله بالرحمه و المغفره".

ونشرت دنيا سمير غانم صورة والدها الراحل عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة:" بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل و أعظم أب و فنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب و يسعدك و يدخلك فسيح جناته .. العالم كله هيفضل فاكرك و هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك و في غيابك".

وتنطلق اليوم الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتشهد تلك الدورة عدد من التفاصيل والمتغيرات التي لم تتواجد في السنوات السابقة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته يوم الجمعة 20 مايو 2022، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، كما تكريم الفنانة سميرة أحمد.

اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي، وميشيل ماهر، المطربة غادة رجب لإحياء حفل افتتاح المهرجان.