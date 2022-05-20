مستشار وزيرة الثقافة ناعيا سمير صبري: سيظل خالدا بيننا بتاريخه الفني العظيم

نعي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما الفنان سمير صبرى والذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز ٨٦ عاماً بعد صراع طويل مع المرض.



ومن جانبه ذكر عبد الجليل أن الراحل كان بمثابة تاريخ سينمائي ودرامي ومسرحي وغنائي عظيم، حيث كان فناناً شاملاً ، فقد سعي لإعطاء الفن لأخر يوم في عمره، فقد كان عاشقآ لفنه مخلصاً له ، ويعد سمير صبرى من أهم فناني الوطن العربي وان أعماله ستظل خالده بيننا تتناقل ما بين الأجيال .

وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة .. يمكن ملاحظة موهبته التمثيلية في أوجها بفيلم التوت والنبوت .. يترأس سمير صبري حاليا نادي ليونز نيل.