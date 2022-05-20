ألمانيا تعارض الحصول على قرض أوروبي مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلن وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة، أن بلاده لا تؤيد فكرة الحصول على قرض أوروبي مشترك لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، حسبما أفادت قناة يورنيوز.

وقال ليندنر خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظرائه من دول مجموعة السبع بشأن المساعدات لأوكرانيا، إن "ألمانيا ترفض قرضا إضافيا على نموذج برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" الذي تم إطلاقه لتجاوز تداعيات وباء كوفيد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت هذا الأسبوع إنها تدرس فكرة الحصول على قرض مشترك جديد لصالح كييف.

واعتبر الوزير الألماني أن القرض الأوروبي المشترك "كان فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" وقد جاء بأموال "لم تُستغل بالكامل بعد". وأكد أن حكومته لا "تدعم" مقترح الحصول على قرض مماثل لصالح أوكرانيا.

وأوضح كريستيان ليندنر أن برلين تفضل اللجوء إلى الآليات التقليدية "للدعم المالي للبلدان الثالثة" التي سبق أن اختبرها الاتحاد الأوروبي.