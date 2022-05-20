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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One .. صور

مواصفات السيارة الخارقة
مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One

قال رئيس شركة مرسيدس اوله كالينيوس مازحاً أن مجلس إدارة مرسيدس بنز كان "في حالة سكر" عندما وافقوا على سيارة Mercedes-AMG One المتأخرة والمزعجة في جلسته أمام المستثمرين أمس.

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One 

أضاف كالينيوس إن الشركة ستكشف عن أخبار عن السيارة الخارقة ذات محرك الفورمولا 1 "في غضون أسبوعين" ، مشيرًا إلى أن مرسيدس مستعدة أخيرًا للكشف عن سيارة تسببت في الكثير من الصداع تقريبًا مثل أستون مارتن فالكيري ذات التصميم المماثل.

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One 

"الفريق في AMG وذراع مجموعة نقل الحركة عالية الأداء للفورمولا 1 [AMG] جاء إلينا منذ حوالي أربع سنوات وقالوا" لدينا فكرة رائعة ، دعونا نضع محرك فورمولا 1 في سيارة على الطريق قال كالينيوس في موناكو ردًا على سؤال حول موعد ظهور السيارة الجديدة في شكلها النهائي، سأضطر إلى العودة للتحقق من محضر الاجتماع، لكنني متأكد من أننا كنا في حالة سكر عندما قلنا نعم.

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One 

تم الكشف عن المفهوم الأصلي لمشروع Project One الذي تبلغ قوته 1000 حصاناً في عام 2017 ، ومنذ ذلك الحين تعرّض تطوير السيارة للتأخير بسبب تعقيدات تكييف مجموعة نقل الحركة F1 للشارع.

 

يستخدم Project One محرك V6 هجين بسعة 1.6 لتر يولد قوة تصل الى  1000 حصان تم تكييفه من سيارة مرسيدس AMG الحائزة على بطولة 2017 F1، وكان من المقرر أصلاً في أوائل عام 2019.

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One 

سبق للشركة انها كشفت عن سرعتها التي تبلغ 218 ميلاً في الساعة ويمكنها التسارع من 0 حتى 124 ميلاً في الساعة خلال 6.0 ثوانٍ، وبحسب ما ورد تضمنت الصعوبات الهندسية جعل مجموعة نقل الحركة المعقدة تتوافق مع معايير انبعاثات WLTP باستخدام مرشح جسيمات بنزين دون المساس بالأداء.

 

قالت مرسيدس العام الماضي إن إنتاج 275 سيارة سيبدأ في عام 2022، وقد تم بيع كل منها بالفعل بسعر 2.27 مليون يورو.

مواصفات السيارة الخارقة مرسيدس AMG One 
مرسيدس اوله كالينيوس مرسيدس بنز Mercedes-AMG One Project One

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