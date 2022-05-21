زلزال بقوة 4.8 درجة في مقاطعة سيتشوان الصينية دون وقوع خسائر بشرية

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو، يرصد لحظة وقوع زلزال بقوة 4.8 درجة في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وضرب زلزال شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سيتشوان غرب الصين، دون أن يُبلّغ عن وقوع خسائر بشرية أو عن تدمير مبانٍ وبنى تحتية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة لكاميرات المراقبة في المدارس، التلاميذ وهم يحتمون داخل فصولهم الدراسية قبل أن يندفعوا باتجاه الباحات والملاعب والأماكن المفتوحة والبعيدة عن المباني.

وأعلنت هيئة الإنقاذ والطوارئ في محافظة هانيوان أن 75 رجل إنقاذ انطلقوا على الفور إلى مركز الزلزال الذي يبعد نحو 200 كيلومتر من عاصمة المقاطعة تشنجدو، بينما وضع 660 آخرين على أهبة الاستعداد.