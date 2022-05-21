أردوغان وجونسون يتفقان على فتح طرق الإمداد أمام الحبوب الأوكرانية

قال متحدث باسم داوننج ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العمل على فتح طرق الإمداد لمخزونات الحبوب الأوكرانية للحد من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.

وقال جونسون لأردوغان أيضا إن فنلندا والسويد ستكونان إضافتين مهمتين إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء طلب أيضا من أردوغان خلال الاتصال العمل مع نظرائه في السويد وفنلندا وحلف شمال الأطلسي لمعالجة أي مخاوف قبل قمة تعقد في مدريد الشهر المقبل، وقال إن بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم.

وفي بداية الشهر الجاري، أفاد مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا وغير قادرة على مغادرة البلاد بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول.

وقالت الفاو إن الحصار يُنظر إليه على أنه عامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت مستوى قياسيا في مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتراجع قليلا في أبريل/ نيسان.

كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2020-2021 وسادس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب الدولي.

وقال جوزيف شميدهوبر، نائب مدير قسم الأسواق والتجارة في منظمة الفاو خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر زوم ”إنه وضع غريب نراه في الوقت الحالي في أوكرانيا حيث يمكن تصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب، لكن لا يمكن نقل الشحنات لمجرد الافتقار إلى البنية التحتية، والحصار المفروض على الموانئ“.

ومنذ أن أطلقت موسكو ما أسمته ”عملية عسكرية خاصة“ في أواخر فبراير اضطرت أوكرانيا إلى تصدير الحبوب بالقطارات عبر الحدود الغربية أو من موانئها الصغيرة على نهر الدانوب بدلا من طريق البحر.