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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حلقات جديدة لسمير صبري رغم وفاته.. إيرادات أفلام ليلة أمس

سمير صبري
سمير صبري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية : 

لقاء لم يتم.. نبيلة عبيد: سمير صبري كان محاربا

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن الفنان الراحل سمير صبري كان بمثابة المحارب، حيث ظل يحارب المرض ، دون أن يخبر أحد.

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سمير صبري كان يقوم بتسجيل حلقات برنامجه بالرغم من مرضه ولا يبوح لأحد بالآلام التى يتعرض لها  ، إما على المستوى الانساني فهو شخص فى منتهي الذكاء وشعلة من النشاط . 

أحمد حلمي يواصل تصدر شباك التذاكر بـ واحد تاني أمس

تمكن فيلم “واحد تانى” لـ أحمد حلمى من تحقيق إيرادات وصلت إلى 1,456,098 جنيها ليلة أمس، الجمعة  فى دور العرض السينمائية، ليواصل تصدره شباك التذاكر منذ طرح العمل .

وعاد النجم أحمد حلمي، إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطي المليون جنيه مساء وقفة عيد الفطر المبارك، بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط، محققاً أعلى إيراد فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

على الرغم من وفاة الفنان سمير صبري خلال الساعات الماضية ، الا انه من المقرر ان يطل على الجمهور بصوته خلال الايام القادمة ، بعدما إنتهي من تسجيل حلقات جديدة من برنامجه الإذاعي ذكرياتي قبل وفاته. . 

وكشف الفنان حسن يوسف ان الفنان سمير صبري إنتهي من تسجيل حلقة جديدة معه خلال الأيام القليلة الماضية ، بينما كشفت الفنانة مادلين طبر ان الراحل طلب منها خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل حلقة إيضاً وهو ما تحقق .

أحمد حلمي يواصل تصدر شباك التذاكر بـ واحد تاني أمس

أخبار الفن| وفاة سمير صبري.. تشييع الجنازة غدا من مسجد الشرطة.. والدفن بالإسكندرية

علي الحجار يبدع في ليلة طربية وسط جمهوره.. صور

احيا الفنان علي الحجار حفلا غنائيا علي مسرح اوبرا جامعة مصر ، حيث بدا الحفل باغنية "متمنعوش الصادقين" ل للشاعر الكبير  عبد الرحمن الابنودي.

 
وخلال الحفل حرص  علي الحجار علي نعي الفنان سمير صبري ودعا له بالرحمة والمغفرة وطالب الجمهور الحاضر بالدعاء له و مزح مع الجمهور لتاخيرهم عن ميعاد الحفله خاصة وان معروف عنه الالتزام بالمواعيد  كما قدم له زميله هديه له عباره عن قارب به عدد من الاشرعة بأسماء ألبوماته

يتذيل قائمة الإيرادات.. فارس يحصد 94 ألف جنيه ليلة أمس

حقق فيلم “فارس” بطولة الفنان أحمد زاهر وإيمان العاصى وحسين فهمى 94,507 ألف جنيه فقط ،ليلة أمس، متذيلا إيرادات دور العرض منذ أن تم طرح فى دور العرض السينمائية .

تدور قصة فيلم «فارس» حول شخصية «فارس» الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

الفن أحمد حلمى حسن يوسف وفاة الفنان سمير صبري الراحل سمير صبري فيلم “واحد تاني فيلم واحد تانى

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